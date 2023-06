Resmi Gazete'de Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilçe ve il seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleriyle yurt düzeyi seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara dair genelgesi yayınlandı.

Türkiye, 2023 seçimleri için son düzlüğe girdi. Merakla beklenen 14 Mayıs'a haftalar kala partiler seçim hazırlıklarını hızla sürdürüyor.Bir diğer yandan seçim ile ilgili çalışmalarını sürdüren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilçe ve il seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları da belirledi.Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayınlandı.İlçe ve il seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara dair 136 sayılı genelgede 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçiminde yurt düzeyinde seçim sonuçlarının birleştirilmesi, Ankara İl Seçim Kurulu’nca Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı ve gümrük kapısı sandık sonuçlarının birleştirilmesi, ilan edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanakların verilmesi, siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Genelgeye göre siyasi partilerin ve ittifakların oy oranları, seçim barajı ve çıkaracakları milletvekili sayısıyla ilgili şu kriterler uygulanacak:

- YSK tarafından SEÇSİS'te il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısına Ankara İl Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy miktarı bulunacak. Tespit edilen geçerli oy toplamına göre siyasi partilerin ve ittifakların yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanacak, yüzde 7'lik genel barajı tek başına veya ittifak yoluyla aşan siyasi partiler belirlenecek ve ilan edilecek.



- Yurt düzeyinde geçerli oyların yüzde 7'sini geçemeyen siyasi partiler ve ittifaklar milletvekili çıkaramayacak.



- Siyasi partilerin oy sayısına göre her ilde çıkaracağı milletvekili sayısı genelgede belirlenen usulle hesaplanacak.

Oy pusulalarının basımı

YSK'nın Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına ilişkin kararına göre Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada kullanılmak üzere 203 bin 530 pakette 81 milyon 436 bin 770 adet, seçimin ikinci tura kalması durumunda da ikinci oylamada kullanılmak üzere aynı miktarda oy pusulası basılacak.Milletvekili genel seçimi için de toplam 203 bin 530 pakette 81 milyon 436 bin 770 adet olmak üzere genel toplamda 622 bin 900 pakette 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası bastırılacak.Milletvekili genel seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına milletvekili kesin aday listelerinin Resmi Gazete'de ilanının yapılacağı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü başlanacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulaları ile Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde olması halinde kullanılması muhtemel birleşik oy pusulalarının (evet-hayır) basımına 12 Nisan günü başlanacak ve basım işi en geç 19 Nisan'da tamamlanacak.

Birleşik oy pusulalarının öngörülemeyen sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi riski dikkate alınarak ihtiyaten yurt içinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına (geçici gümrük kapısı seçim kurulları dahil) 5 paket ve dış temsilciliklerde kurulan komisyonlarca gerektiğinde kullanılmak üzere her temsilciliğe 1'er paket ek olarak gönderilecek.Söz konusu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise ne kadarının kullanıldığı düzenlenecek tutanak ile YSK Başkanlığı'na gönderilecek.

190 binden fazla sandıkta oy kullanılacak

Yurt içinde mahallelerde tahmini 169 bin 721 sandıkta, köylerde tahmini 21 bin 15 sandıkta olmak üzere toplam 190 bin 736 sandıkta 60 milyon 904 bin 499 seçmen oy kullanacak.

Yurt dışında ise tahmini 3 milyon 286 bin 786 seçmen 4 bin 969 sandıkta oy kullanacak.