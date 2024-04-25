Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan son düzenlemelerle ilgili olarak çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar arasında, uyku apnesi sendromu olan kişilerin ehliyet alamayacaklarına dair bilgiler yer aldı.

Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması zorunluluğu getirilmişti. Ancak, bu sağlık raporunda uyku apnesi sendromuna dair özel bir madde bulunmamaktadır

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrarlayıcı olarak durduğu ve ülkemizde yüzde 5 ila 10 arasında sıklığa sahip ciddi bir uyku bozukluğu olarak bilinir.

Uyku apnesi belirtileri, genel olarak yüksek sesle horlama, uykuda solunum durması atakları, sabahları ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı gibi ortak şikayetler içerebilir.

Bu belirtiler yaş gruplarına göre değişiklik gösterebilir. Özellikle santral ile obstrüktif tip apne arasında ayrım yapmak zor olabilir.

Küçük çocuklarda uyku apnesi şüphesi durumunda uyanıklık sırasında görülen belirtiler şunlardır:

- Horlama ve soluk alıp vermede güçlük

- Huzursuzluk

- Boğulur tarzda öksürük

- Aşırı terleme

YALANLAMA GELDİ

"Uyku apnesi" iddiasına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, "'Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle uyku apnesi tanısı alan kişilerin ehliyet alamayacak veya yenileyemeyecekleri" iddiası manipülasyon olduğunu açıkladı.