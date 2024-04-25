Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Alinur Aktaş, yerel seçimleri kaybetmesinin ardından Umre'ye gitmişti. Umre dönüşü Bursa'da seri şekilde ziyaretlere başlayan Aktaş, bu sefer İnegöl'e gelerek yeni dönemde tekrar başkanlık görevine seçilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Aktaş, Başkan Taban'a hayırlı olsun dileklerinde bulunduğunu, yeni dönem çalışmalarında muvaffakiyetler dilediğini belirtti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etmesinin ardından 22 Nisan'da açılan 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nı ziyaret eden Aktaş mobilyacılar ile bir araya gelerek görüşmeler yaptı. Gerçekleştirdiği ziyarette İnegöl'e olan katkılarından dolayı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ'a ve İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan’a teşekkür etti. Ayrıca fuarın mobilya sektörüne, Bursa'ya ve İnegöl’e hayırlı, uğurlu olması temennilerinde bulunmayı da unutmadı.