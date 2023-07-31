Bir rezidansta meydana gelen korkunç olayda, 20 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20) adındaki genç kız, bir şekilde pencereden aşağı düştü.

Olayı gören vatandaşlar hemen yetkililere bildirdi ve polis ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

Genç kızın İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak amacıyla Kayseri'ye geldiği bilgisine ulaşıldı. Hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu üzücü olay, şehirde büyük bir üzüntü ve endişeye neden oldu. Yetkililer, olayın detaylarını araştırmak ve olası sebepleri belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.