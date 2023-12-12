MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan geçmiş olsun mesajı geldi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü’nün, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulundu. Meler, olayın ardından Ankara’da hastaneye kaldırıldı ve geceyi tedavi altında geçirdi. Ankara Eryaman Stadyumu’nda yaşanan olay sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, “Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” cümlelerine yer verildi.