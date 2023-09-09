BluTV'de yayınlanan "Kıyma" adlı dizinin oyuncusu Ulaş Ünal, Adana'da cüzdan çaldı. Avukat Yunus Levent Küfüdür'ün cüzdanını çalıp olay yerinden kaçan Ünal, sonradan yakalandı ve tutuklandı. Olay, Adana Havalimanı'nda güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Ankara'da 4 yıldır avukatlık yapan Yunus Levent Küfüdür, akrabasının düğününe katılmak üzere Adana'ya gitmişti. Düğün sonrası Ankara'ya dönmek üzere Adana Havalimanı'na gelirken, güvenlik önlemi olarak cüzdanını X-ray cihazına koydu. Bu sırada yanındaki dizi oyuncusu Ulaş Ünal, kendi cüzdanının düşmesine fırsat vermeden, Küfüdür'ün cüzdanını alarak hızla uzaklaştı. Küfüdür cüzdanın kaybolduğunu birkaç dakika sonra fark etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Küfüdür, şunları ifade etti: "Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bir hırsızlık olayı yaşandı ve maalesef cüzdanım çalındı. Cüzdanımın çalınması olayı, buranın güvenlik önlemleri altında olduğu bir yerde yaşanması sebebiyle gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar çok güvenlik kamerasının olduğu bir yerde ancak cesurca davranabilecek insanlar böyle bir suça girişebilirdi. Ancak bu cesareti gösterenler, sonunda suçlarından dolayı ceza aldılar. Şüpheli aynı zamanda bir dizi oyuncusu. Yanındaki iki arkadaşının suç kaydı yokmuş. Bu nedenle onlar için de gerçekten üzücü bir durum oldu. Ne yazık ki cüzdan hala bulunamadı ve şüpheliler nereye attıklarını hatırlamıyorlar. Adalet yerini buldu."

CÜZDAN GELMEDİ

Küfüdür, olayın ardından şunları da ekledi: "Telefonumu ve cüzdanımı X-ray cihazına koydum, telefon geldi ancak cüzdan gelmedi. Bu tür bir olayın ardından hemen kartlarımı iptal etme gereği duymadım, çünkü güvenlik kameraları sayesinde şüphelilerin izini sürebileceğimizi düşündük. Bu tedbir sayesinde şahıslara daha hızlı ulaşabildik. Hırsızlar, her yerde güvenlik kameralarının olduğu bir alanda bile cüretkarca davranarak kendilerini ele verdi."