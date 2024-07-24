İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin bugün Bodrum'da yakalandığını bildirdi. Teröristin, uluslararası bir suçlu olarak arandığı ve bu operasyonun, güvenlik güçlerinin terörizme karşı kararlılığını ve uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdiği vurgulandı. Yerlikaya, teröristlerin adalet önüne çıkarılması için tüm güvenlik birimlerinin yoğun bir çaba içinde olduğunu belirtti. Ayrıca, bu başarının, Türkiye'nin güvenlik alanındaki etkili politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Güvenlik güçlerine ve istihbarat birimlerine teşekkür eden Yerlikaya, vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığın sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: Noktaa Gazete