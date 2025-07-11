Söz konusu iskeleye “Özel mülktür girilmez” tabelası asılmıştı. Gökbakar, yalnızca deniz yoluyla ulaşım sağlanabilen bu ıssız koyda mülk edinmişti. İskele yapımı ve özel mülk tabelasıyla ilgili şikayetlerin ardından resmi merciler harekete geçti.

Eşsiz doğasıyla bilinen koyda teknelerle geçen vatandaşlar, Gökbakar’ı görüntüleyip sosyal medyada paylaşım yapınca durum dikkat çekti. Paylaşımlar sonrası Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bölgede inceleme başlattı.

İskeleyle ilgili olarak daha önce alınan kaçak yapı kararı sonrası yıkım süreci başladı. Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre, açılan davada iskelenin yıkılması yönünde karar çıktı. Mahkeme kararının ardından iskele yıkıldı.

Ayrıca Gökbakar’ın 2018 yılında satın aldığı villanın birinci derecede sit alanında yer aldığı belirlendi. Bölge imara açık değildi ve yapılan bazı yapıların imar barışına aykırı şekilde izinsiz olarak inşa edildiği tespit edildi. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde alanın "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde olduğu ortaya kondu.

Gökbakar’ın yapıya izinsiz olarak güneş panelleri, su deposu ve iskeleye ahşap kaplama yaptığı belirlenerek hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.