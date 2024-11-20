Isparta’nın Sav kasabasında yaşayan Şükrü Altuğ, 7 aydır beslediği deve kuşunu, yer darlığı nedeniyle satma kararı aldı. 1 aylıkken aldığı ve 7 ayda büyüyen deve kuşunu, Altuğ sosyal medya ve internet üzerinden 25 bin TL'ye satışa sundu. İlan açıklamasına ’1 aylıkken aldım. Yer sorunundan dolayı satıyorum" yazan Altuğ, nakit ödeme dışında cep telefonu ile takas yapabileceğini belirtti. Altuğ, bu alışılmadık teklifi ticaretin hızlanmasını sağlamak ve satışın kolaylaşmasını temin etmek amacıyla sunduğunu söyledi. Deve kuşunun satış fiyatı ve teklif, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“Beslediğim hayvanları yiyebiliyorum”

Şükrü Altuğ, deve kuşunu yaklaşık 7 ay önce sosyal medya aracılığıyla bulup, otobüsle Isparta’ya getirdiğini söyledi. Kolide gelen deve kuşunun, zamanla büyüyüp geliştiğini belirten Altuğ, bu süre zarfında hayvana büyük özen gösterdiğini ifade etti. Altuğ, “Normalde çoğu hayvanı besliyorum. Daha sonra deve kuşu almak istedim. Beslediğim hayvanları kesip yiyebiliyorum. Buna istinaden farklı tatları denemek istedim ancak yer sorunu nedeniyle satışa karar verdim” dedi.

“Çok duygusal bir hayvan”

Deve kuşunun özelliklerine de değinen Altuğ, bu türün 40-50 yıl yaşam süresine sahip olduğunu ve saatte 70 kilometreye kadar koşabildiğini söyledi. Altuğ, “Etinin çok faydalı olduğunu duydum. Yavruyken yeğenimin peşinden kuzu gibi koşuyordu. Çok duygusal bir hayvan, kapıdan dışarı çıkardığımda tekrar geri geliyor” diye konuştu.

“Sıfır telefonla takas”

Hobi amaçlı beslediğini kuşun satışında farklı bir yöntem denediğini dile getirerek, “Bu satış ilanına sıfır telefonla takas seçeneği sundum çünkü ticaretin hızlanmasını ve satışın kolaylaşmasını istedim” diyen Altuğ, ilanın sosyal medya üzerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altuğ, ayrıca yurt dışından gelen telefon takası tekliflerinin de olduğunu belirtti.

Şükrü Altuğ’un yeğeni Sait Altuğ, deve kuşunun oldukça neşeli ve dans etmeyi seven bir hayvan olduğunu belirterek, “İlk geldiğinde çok heyecanlandık, hayvan bizimle çok iyi anlaşıyordu. Dans etmesi ve neşeli halleri bizi mutlu ediyordu. Ama yer sorunumuz nedeniyle satışa çıkardık. İleride daha büyük bir alanımız olursa tekrar almak isteriz” diye konuştu.