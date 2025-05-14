Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarının da dahil olduğu soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları eklendi. Soruşturmada 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme neden olma' suçlamaları yer alıyor.

Son gelişmelere göre, tutuklananların sayısı 44’e ulaştı. Ayrıca 56 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

Öte yandan, sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında düzenlenecek iddianamelerin ayrı ayrı yazılacağı öğrenildi.