Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü törenine Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü her yıl ülkemizde kutlanmakta, bu kutlamalar 1984 yılından itibaren hem Türkiye’de hem dünyada kutlanmaktadır 14 Mayıs tarihinde. Tabi Türkiye’de bizim de 778 tane Ziraat odamız var. Bu odalarımızda kendi çaplarında bulundukları yerde aynı bizim olduğumuz şekilde farkı etkinliklerle kutlamaktadırlar. Genel merkezimizde de tabi farklı bir kutlama uygulanmakta, Ankara’da Türkiye Ziraat Odaları Birliğinde." dedi.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak güne başladıklarını söyleyen Çelik "Bizde gördüğünüz gibi işte bugün Ata’mın huzuruna gelip burada çelenkimizi koymuş bulunmaktayız. Nihayetinde ondan sonra odaya gidip 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’müzü kutlamaya gelen olursa onlarla sohbet ederiz." şeklinde konuştu.

Çiftçilerin önemine değinen Çelik, "Tabi ki bunları söyledikten sonra böyle bir günde çiftçilerimizin, 85 milyon ülke nüfusu 87 milyona çıktı hatta ülke nüfusunu besleyen, aynı zamanda 60 milyon turisti besleyen, 25 milyar dolarlık ülkemize ihracat yapıp döviz kazandıran çiftçilerimizin daha rahat şekilde yaşaması en büyük arzumuzdur." dedi.

Son dönemde yaşanan don olaylarının tarımı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Çelik, "Zor günler geçiriyoruz, biliyorsunuz don olayı yaklaşık 61 ilimizde don olayı gerçekleşti. Don olayında gerçekten ben 16 senedir Ziraat Odası Başkanlığı yapmaktayım. Köylü çocuğuyuz, çiftçi çocuğuyuz, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gerçekten bizde ilk açan erikti, son açan cevizdi. Erik yanardı zaman zaman görürdük, diğerleri kalırdı ya da sonradan onlar belirli bir hale geldikten sonra bir kırağı olurdu ceviz yanardı. Bu sefer topyekün bir yanma olayıyla karşı karşıya geldik. Bununla ilgili ilçe tarım müdürlüklerinin çalışmaları bakanlıktan gelen emir üzerine yapıldı. Ne kadar bir destek verileceğini bilmiyoruz, zaten burada muhtemelen çiftçinin yapmış olduğu masrafları ödeseler ona da razıyız gibi görünüyor, kazanacağımız parayı bir tarafa bıraktık. Önemli olan burada Ziraat Bankasına olan borçları çiftçinin, Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçların faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz. Aynı zamanda da her bankaya olan borçlarında aynı şekilde olmasını talep ediyoruz. Biz olmasak, çiftçi olmasa biliyorsun dünyada gıdaya erişim zor olur. Etrafımızda çok tehlikeli senaryolar var, savaşlar var. Bunun için çiftçimizin desteklenmesi gerek. Örneğin şimdi buğday fiyatlarının açıklanacağını biliyoruz. Gerçekten bugün buğday fiyatlarının 15 TL civarında olması gerektiğini biliyoruz. Devletimiz bize buradan bu parayı verirse öteki taraftan da ekmek fiyatlarının artmaması için. Onu da biliyoruz." diyerek sözlerini bitirdi.