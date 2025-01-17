İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırılmış ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.P., M.D. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., S.Y. ve E.K. adlı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece sahte alkol soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 9’a yükseldi.

Kaynak: iha