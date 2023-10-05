Türkiye’den aldığı yükü Bulgaristan üzerinden Kosova’ya götürmek isteyen tırda yapılan incelemelerde çok miktarda sahte deterjan, temizlik maddesi ve ilaç ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkan ve Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’na gelen iki ayrı tırda yapılan incelemelerde taklit olduğu görülen 33 bin 24 kilogram çamaşır tozu, 8 bin 217 litre sıvı deterjan ve 14 bin 660 adet tıbbi ürüne gümrük memurları tarafından el konuldu.

Türkiye’den Bulgaristan üzerinden Kosova’ya giden Kosova vatandaşı olan sürücü, gümrük memurlarına taşınan malların deterjan ve temizlik maddeleri olduğuna ilişkin düzenli belgeleri sunuyor. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada kargo alanında, malların belgelerde beyan edilenlere karşılık geldiği, ancak tanınmış markaların logolarını taşıdığı tespit edildi. Her biri 2 ve 3 kilogramlık paketler içeren 12 palet, toplam 9 bin 984 kilogram çamaşır tozu ve bulaşık yıkamak için toplam 8 bin 217 litre sıvı deterjan içeren 16 palet keşfedildi. Yapılan incelemede tır dorsesinin sağ ön kısmında, ön duvarın yanında, beyanı olmayan tıbbi ürünlerin bulunduğu kutularında saklandığı tespit edildi. Enjekte edilebilir solüsyonlar da dahil olmak üzere 14 bin 670 ilaç bulundu. Sürücüye gümrük kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.

Yine Türkiye’den Bulgaristan’a giderken yabancı tescilli bir kamyonda inceleme yapıldığı döneme ait sunulan belgelere göre taşınan mallar deterjan olduğu, gümrük incelemesi sırasında 10 kilogramlık paketler içeren 27 palet, toplam 23 bin 40 kilogram çamaşır tozu bulundu. Tüm ambalajlarda tanınmış iki ticari markanın logolarının bulunduğu, taklit ürünler olduğu belirtildi.

Avrupa Yönetmeliği uyarınca Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması’na ilişkin maddeler gereğince ürünlerin imha edileceği, Haskovo-Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından hızlı işlemler başlatıldığı belirtildi.