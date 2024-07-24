Bursa'da bir cep telefonu bayisini kurşun yağmuruna tutan saldırgan, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir telefon bayisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafasında kask olan motosikletli bir kişi, dükkan önüne gelerek silahını çıkardı. Önce tabancayı, ardından motosikleti yere düşüren şüpheli, düşe kalka hedef aldığı iş yerine yaklaşık bir şarjör mermi boşalttı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden dükkanı kurşun yağmuruna tutan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.



24 saat geçmeden yakalandı

Yaşanan kurşunlama olayı sonrası çevredeki kameraları mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın K.A.B. olduğunu tespit etti. K.A.B., yapılan operasyonla Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. K.A.B., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA