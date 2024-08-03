Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Gülfem Aysima Aydön, 2024 Minikler ve Yıldızlar Marmara Judo Ligi Şampiyonası’nda 24 kiloda Marmara Şampiyonu oldu ve Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi altyapı sporcuları katıldıkları ulusal turnuvalarda başarılı sonuçlar alıyor. Onlarca branşta, yüzlerce kursta gençleri geleceğe hazırlayan ve ‘spor şehri’ vizyonuyla bugüne kadar nice başarılara kapı aralayan Büyükşehir, her geçen gün yepyeni başarıları hanesine yazıyor. Türkiye çapında kazanılan bir önemli başarı da judo sporunda geldi. Kütahya’da düzenlenen 2024 Minikler ve Yıldızlar Marmara Judo Ligi Şampiyonası’na katılan Büyükşehir altyapı judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, 24 kiloda şampiyon oldu.

Podyuma çıkarak altın madalyasını alan Aysima, Sakarya’ya başarıyla döndü. Büyükşehir yaptığı paylaşımla Aysima’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.