Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sanata can olduğu SGM’lerinden Karasu’da veli ve öğrenciler öğrendikleri ebru sanatıyla Geleneksel Türk Sanatı’nda birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) eğitim yuvalarında sanata can oluyor, Türkiye’nin yeni sanatçılarını yetiştiriyor. Bu derslerden bir tanesi de Karasu SGM’de bir süre önce başladı. Büyükşehir’in uzmanları veli ve öğrencilerin katılabildiği derste ‘ebru’ sanatının inceliklerini gösteriyor. Büyük ilgi gören programda öğrenciler ve veliler su üzerinde adeta harikalar oluşturdu. Geleneksel Türk Sanatı’nın harika örneklerinin ortaya çıktığı derste gençler ve aile bireyleri, kâğıdın üzerinde renklerle birbirinden büyüleyici eserler yaptı.

Ebru sanatı ile günlük yaşamın stresinden uzaklaşan katılımcılar, yeni bir sanat hayatının da kapısını araladı. Büyükşehir’in SGM’lerinde yaz dönemi boyunca her yeni gün ufku açan, yeteneklerin keşfedilmesini sağlayan birbirinden güzel programlar yapılıyor.