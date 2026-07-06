Sabah itibarıyla gram altının alış fiyatı 6 bin 216 TL, satış fiyatı ise 6 bin 295 TL olarak belirlendi.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 682 TL, satış fiyatı 5 bin 885 TL oldu. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 408 TL, satış fiyatı 4 bin 583 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın alışta 10 bin 201 TL, satışta 10 bin 309 TL’den işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 189 TL, satış fiyatı ise 10 bin 284 TL olarak açıklandı.

Yarım altın alışta 20 bin 384 TL, satışta 20 bin 574 TL seviyesinde işlem görürken, tam altının alış fiyatı 40 bin 637 TL, satış fiyatı ise 41 bin 16 TL oldu.