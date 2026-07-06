Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Zihni GÖKTAY’ı kaybettik.

Sevgili babamız, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, kıymetli halk sanatkârı Zihni GÖKTAY 05.07.2026 akşamı aramızdan ayrıldı.

Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen; yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi.

Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı.

Babamız adına, bu süreçte ilgi gösteren, arayan, soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız.

Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağız."