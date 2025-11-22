Sakarya’da polis ekiplerince Arifiye, Sapanca ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arifiye, Sapanca ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda M.E.G. (29), F.K. (30), U.K.T. (28), M.İ. (40), U.Ç. (22), K.B. (28), A.Ç. (30), H.B. (24), A.H. (34), B.S. (23) ve B.U. (29) isimli toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 226 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton maddesi, 7 parça halinde satışa hazır 50,33 gram sentetik cannabinoid maddesi, 38,30 gram metamfetamin maddesi, 2,07 gram a-m 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi ile 1,78 gram esrar ve tütün karışımı madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.