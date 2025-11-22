Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Kültür Festivali kapsamında bu kez Salihler Şehri Aksaray Tanıtım Günleri gerçekleştirildi. Aksaray’ın yöresel ürünlerinin ve geleneklerinin tanıtıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Kültür Festivali ile farklı memleketlerin kültürlerini ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda Salihler Şehri Aksaray Tanıtım Günleri düzenlendi. Programa, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tanıtım Günleri’nde vatandaşlara Aksaray’ın meşhur tahinli ekmeği ikram edildi. Aksaray’dan getirilen meşhur Malaklı köpeğine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program çeşitli etkinliklerle devam etti.

"Aksaray’ı tanıyacağız"

Açılışta konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Aksaraylılar ilk defa burada bir program tertip ediyorlar. Ben gönülden kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde burada onları göreceğiz. Aksaray’ı tanıyacağız. Geleneklerini, göreneklerini örf ve adetlerini tarihe dair neleri var, bunların hepsini tanımış olacağız. Yeme - içme kültürü başka bir örf ve adetimizdir. Onlara dair, ürünler olacak. Bu alan birçok hemşeri derneği için hem bir araya geldikleri, bir ve beraber olduklarını herkese ve her kesime gösterdikleri Sultangazi’de bu birliğe maya olduklarını gösterdikleri bir alandır" dedi.

"11 Aralık’ta Avrupa Parlamentosunda Sultangazi ‘Avrupa Spor Şehri’ unvanı alacak"

Brüksel’de düzenlenecek olan bir toplantıda Sultangazi’nin ‘Avrupa Spor Şehri’ unvanı alacağını söyleyen Başkan Dursun, "11 Aralık’ta Avrupa Parlamentosunda Sultangazi ‘Avrupa Spor Şehri’ unvanı alacak. Bununla ilgili çalışmalar bitti. Bizi davet ettiler, spora yapmış olduğumuz yatırımlar, güçlü şampiyonluklar ve güçlü sporcularımızla 11 Aralık’ta Avrupa Parlamentosu’nda Sultangazi Avrupa Spor Şehri unvanı almış olacak" şeklinde konuştu.