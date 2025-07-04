Sakarya’da jandarma ekiplerince son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli suçlardan yakalanan 859 şüpheliden 151’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. 01-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde, toplam 8 bin 40 önleyici ve adli devriye icra edildi. Bu devriyeler ve yol kontrol uygulamaları kapsamında 310 bin 433 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde, 73 dolandırıcılık, 52 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 35 hırsızlık, 2 terör ve 697 diğer suçlar olmak üzere toplam 859 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 151 kişi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı dönemde yürütülen operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 14 av tüfeği ve 1 makineli tabanca ele geçirildi.

İlk altı ay içerisinde 2 milyon 203 bin 261 şahıs sorguladı

Jandarma ekiplerinin 2025 yılı ilk altı aylık dönemdeki genel performansı da dikkat çekti. Ocak-Haziran ayları arasında 44 bin 637 devriye faaliyeti yürütülürken, bu süreçte 2 milyon 203 bin 261 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucu 661 dolandırıcılık, 343 uyuşturucu madde kullanımı, 276 hırsızlık, 18 öldürme, 12 terör ve 5 bin 414 diğer suçlar kapsamında toplam 6 bin 724 kişi yakalandı. Bu kişilerden 950’si, kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ayrıca 6 aylık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda 124 ruhsatsız tabanca, 80 av tüfeği, 61 kurusıkı tabanca ve 3 makineli tabanca da ele geçirildi.