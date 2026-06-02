İnegöl Manav Yörük Muhacır Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu organizasyonu ve İnegöl Belediyesi’nin sponsorluğunda köylerin kültürünü, tarihini ve köklü geleneklerini anlatan belgesellerin gösterimine başlandı.



"Yağızhan ve Arzu ile Kültür Yolu Belgesel Film Serisi" adıyla hazırlanan belgesellerin 10.cusu Muratbey köyünde çekildi.

Daha önceki belgeseller Olukman, Çavuşköy, Tekke, Gündüzlü, Kayapınar, Alibeyköy, Yiğitköy, İsaören, Hamzabey köylerinde çekilerek yayınlanmıştı.

Muratbey Kırsal Mahallesinde çekilen 10. bölüm ise 14 Haziran Cuma günü saat 20:00’de Mym Medya YouTube Kanalında izlenime sokulacak.

Ulusal kanallarda yayınlanan belgeselleri aratmayan çekimlerde, dron görüntüleri de kullanılıyor.