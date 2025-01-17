SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne sevincine Arifiye Bekir Sıtkı durgun İlkokulu’nda ortak oldu.

Düzenlenen karne törenine Başkan Alemdar’ın yanı sıra Vali Rahmi Doğan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu,AK Parti İl Başkanı Yunus Tever,İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş,Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar,Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri, basın mensupları ve veliler katıldı.

Küçük bir mehteran konseriyle başlayan karne törenindeBaşkan Alemdar, öğrencilerin hobi kulüplerinde dönem boyunca hazırladıkları eserleri inceledi. Daha sonra sınıfları tek tek dolaşan Alemdar, Türk bayraklarıyla süslenen okul sıralarında çocukların heyecanını paylaştı, sevincine ortak oldu. Bazı öğrenciler karnelerini Alemdar’ın elinden aldı.

Başkan Alemdar, öğrenciler gayretle çalışırken şehri yönetenler olarak kendileri de yeni neslin geleceğine ışık tutmak, şartlarını iyileştirmek ve hayallerine ulaşmalarını sağlamak için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

Öğrencileri iyi tatiller dileyen Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, çocukları günün getirdiği şartlara göre hazırlamak durumunda olduklarını belirterek, iyi tatiller diledi.

Başkan Alemdar ve törene katılan protokol üyeleri, günün anısına çocuklarla fotoğraf çekildi.