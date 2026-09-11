Kent genelinde 2 bin 71 okulda 598 bin 863 öğrenci ve 40 bin 699 öğretmen ders başı yapacak.

Türkiye genelinde Pazartesi günü 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlarken, Bursa'da yeni eğitim öğretim yılında 2 bin 71 okulda toplam 598 bin 863 öğrenci eğitim ve öğretime başlayacak. Kent genelinde 40 bin 699 öğretmen görev yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacakken, yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 ile 5 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci ara tatili ise 8 Mart-12 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Bursa'da okul öncesi, ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini kapsayan okula uyum eğitimi programında Osmangazi Celal Bayar İlkokulunu ziyaret eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, sıraları dolduran miniklerin ve okul bahçesinde bekleyen velilerin ilk gün heyecanını paylaştı.

Ziyarette Çokgezer'e, Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdulkadir Çınar ile İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç eşlik etti. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Çokgezer; ardından okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile yürütülen oryantasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Velilerle de görüş alışverişinde bulunan Çokgezer, yeni dönemin tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA