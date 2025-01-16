Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri “İki Adalı” konseriyle devam edecek. Türk sanat müziğinin önemli değerlerinden Sakaryalı bestekarlar Ziya Taşkent ve Halit Çelikoğlu’nun eşsiz eserleri kulakların pasını silecek. Efsane isim, adını verdiği Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Kent Orkestrası ve Solist Raşit Kolçak’ın icrasıyla 16 Ocak Perşembe günü eserleriyle hatırlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Kültür ve Sanat Takvimi, sanatseverlerin ilgisini çekecek bir “vefa” konseriyle devam edecek. Sakarya’nın değeri olan ve yıllar önce Türkiye’nin müzik sanatındaki en önde gelen, ışık saçan sanatçıları arasında yer alan iki usta bestekar Ziya Taşkent ve Halit Çelikoğlu için konser düzenlenecek. Sanatçıların eserleriyle adeta nostalji rüzgarının eseceği konserde Kent Orkestrası ve Solist Raşit Kolçak icra yapacak. Nadide Türk sanat müziği besteleri, 16 Ocak Perşembe akşamı Ziya Taşkent Konser Salonu’nda dinleyiciyle buluşacak. “İki Adalı” başlığıyla saat 19.00’da başlayacak olan konser, dinleyicileri derin bir müzik yolculuğuna çıkaracak.