Sakarya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından Çiftlik Cami Kuran Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen gezi programında, minikler gönüllerince eğlendi. Öğrenci velilerinin de eşlik ettiği programda, Acarlar Longozu ve Melen Botanik Vadisi’ne ziyaret gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği etkinlik ve gezi programlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirilen gezilere son olarak Çiftlik Cami Kuran Kursu öğrencileri konuk oldu. Gezi programında,Acarlar Longozu ve Melen Botanik Vadisi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik düzenlenen gezide, minikler gönüllerince eğlendi. Velilerin de eşlik ettiği etkinlikte, güzel havanın tadını çıkaran öğrenciler Melen Botanik Vadisi ve Acarlar Longozu’nda yürüyüş gerçekleştirdi.