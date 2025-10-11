Suriye’de uzun yıllar süren iç savaş, 8 Aralık 2024 tarihinde sona erdi. Muhalif güçlerin gerçekleştirdiği başarılı harekâtların ardından Beşşar Esad rejimi çöktü ve Şam muhaliflerin kontrolüne geçti. Esad, ailesiyle birlikte Rusya’ya sığınırken, ülkenin yönetimi muhalif lider Ahmed Şara’nın eline geçti.

Türkiye’nin desteğiyle Suriye yeniden toparlanma sürecine girerken, Rusya’da yaşamını sürdüren Beşşar Esad hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Alman gazetesi Die Zeit, Esad’ın sürgündeki lüks yaşamına dair dikkat çeken detayları paylaştı.

Moskova Gökdelenlerinde Lüks Yaşam

Moskova’nın merkezinde bulunan lüks bir rezidansta yaşamını sürdüren Beşşar Esad’ın, 2013 yılından bu yana aynı komplekste yaklaşık 20 daire satın aldığı iddia ediliyor. Alman Die Zeit gazetesinin haberine göre, altın varaklı mobilyalar ve jakuzilerle donatılan bu dairelerde Esad günlerini video oyunları oynayarak geçiriyor, zaman zaman da güvenlik eşliğinde kısa yürüyüşler yapıyor. Öte yandan, kardeşi Mahir El Esad’ın ise lüks bir otelde kaldığı, nargile içerek çevresiyle vakit geçirdiği aktarıldı.