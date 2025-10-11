Yeni teknik ekip, sezon hazırlıkları için vakit kaybetmeden Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bir araya geldi. Menemen FK ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da, yeni ekibin yönetimindeki ilk antrenmanın bu akşam yapılması planlanıyor.
BURSASPOR'UN YENİ TEKNİK EKİBİ:
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Yardımcı Antrenörler: Utku Yörükoğlu, Mesut Çaytemel, Metin Aydemir
Kaleci Antrenörü: Suat Arıcan
Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Osman Alptekin
Maç ve Performans Analisti: Onur Baş
Maç İzleme: Emrah Tanta
Oyuncu İzleme: Utku Yastıkçı
Kaynak: Haber Merkezi