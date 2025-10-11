Yeni teknik ekip, sezon hazırlıkları için vakit kaybetmeden Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bir araya geldi. Menemen FK ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da, yeni ekibin yönetimindeki ilk antrenmanın bu akşam yapılması planlanıyor.

BURSASPOR'UN YENİ TEKNİK EKİBİ:

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Yardımcı Antrenörler: Utku Yörükoğlu, Mesut Çaytemel, Metin Aydemir

Kaleci Antrenörü: Suat Arıcan

Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Osman Alptekin

Maç ve Performans Analisti: Onur Baş

Maç İzleme: Emrah Tanta

Oyuncu İzleme: Utku Yastıkçı