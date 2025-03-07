SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcuları, Kütahya’da mindere çıktı.

4 sporcudan şampiyonluk

Yıldızlar Türkiye Grup Müsabakaları il seçmelerinde ter döken sporcularımızdan Fatma Çetinkaya 33 kilogramda, Ecrin Yılmaz 41 kilogramda, Tuana Balkan 44 kilogramda ve Zeynep Bulanık 59 kilogramda şampiyon olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Sakarya’ya büyük bir gurur yaşatan sporcular, Büyükşehir’in bu alandaki iddiasını da güçlendirdi.

“Grup müsabakalarında başarılar”

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kütahya’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Grup Müsabakaları il seçmelerinde gösterdikleri performansla şampiyon olan sporcularımızı kutluyor, grup müsabakaları yolunda kendilerine başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.