Ramazan ayının manevi atmosferi vesilesiyle, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe muhtarlarla otelde buluştu. İftar programına Kaymakam Öztürk ve Başkan Kocaman’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ile toplam 32 mahalle muhtarı katılım gösterdi. İftardan sonra Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Soframıza bereket, gönüllerimize merhamet. Ramazan’ın huzur dolu atmosferinde, ilçe Kaymakamı Hasan Öztürk ile birlikte kıymetli muhtarlarımızla iftarımızı açtık. Rabb’im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Vatandaşlarımızla aramızda bir köprü vazifesi olan muhtarlarımız yerel yönetimin en önemli adımıdır. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.