Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla şampiyon kulüplerin divan başkanlarını Bursa'da ağırladı. Toplantıda Türk futbolunun sorunları ve marka değeri üzerine yoğun bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Galip Sakder'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Bursaspor Divan Kurulu'nun önceki dönem divan başkanı İdris Sevinç, Fenerbahçe Divan Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sirmen ve Başakşehir'i temsilen Kağan Şahin gibi önemli isimlerin yanı sıra ilgili heyet de katıldı.

Toplantıda, üst liglerdeki güçlü kulüplerin ve işbirliklerinin Türk futbolunun gelişimi için ne denli önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, Türk futbolunun ilerlemesi için fikirler ve projeler geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Bu önemli buluşmanın, Türk futbolunun daha parlak bir geleceğe yönelik atılan önemli adımlardan biri olduğu belirtildi.