Türkiye'nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 27. yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir konserle anıldı.

Konsere Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi ve Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Duygu Güleç, Zeki Müren'in unutulmaz şarkılarını seslendirerek, Bursalıları nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Konserin sonunda, sanatçı Duygu Güleç'e teşekkür plaketi takdim eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, şunları söyledi: "Türk Sanat Müziği'nin parlak yıldızı gerçekten Bursa'da doğdu. Bu yıldızın ışığının sönmemesi ve bu parlaklığın devam etmesi için sahneye çıkan tüm sanatçıları tebrik ediyorum. Zeki Müren'i rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun."

Zeki Müren'i anma gecesinde Bursalılarla bir araya gelen sanatçı Duygu Güleç ise duygularını şu şekilde ifade etti: "Bursa halkı, Zeki Müren'e sahip çıkan bir toplum olduğu için teşekkür ederim. Bu gece de bizi yalnız bırakmadılar. Bu özel gecenin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum."