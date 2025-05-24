Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat hayatına yön veren Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Mayıs ayının başında açılan "30. Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu Bir Zamanlar Fraktalı" koleksiyonun bulunduğu salonda gerçekleşen söyleşiyi, söz konusu serginin küratörü Prof. Dr. Uğur Batı ile ressam Akın Ekici gerçekleştirdi. Batı ve Ekici, "Sanat Bilimin Yoludur" başlıklı söyleşilerinde "Bilim olmasa da sanat her zaman vardır" görüşüne vurgu yaptı. Sanat ve bilimin evrensel kardeşliği Türkiye’nin Greenwich’i Kocaeli’de renklerle gözler önüne serildi.

"Sanat üretilmeden teknoloji olmaz"

Söyleşide ilk konuşmayı Prof. Dr. Uğur Batı yaptı. Batı, "Dünyada bir tek toplum yoktur ki sanat inşa etmeden teknoloji üretmesin. Bundan yüz binlerce yıla gittiğimizde karşımıza homo sapiens yani bilen insan çıkıyor. Homo sapiensi ise homo sapiens sapiens izliyor yani bildiğini bilen adam. İnsan ölüm bilincine sahip tek varlıktır. Bu nedenle zamanın anlamını da biliyor." ifadelerini kullandı.

Söyleşide zaman ve sanatın ortaklığına vurgu yapıldı. Batı, bu kapsamda sanatın ülkeler ve toplumlar için önemine değindi. İnsanın sanat ile ayağı kalktığını ifade eden Prof. Dr. Uğur Batı, "Bir ülkenin sanat damarları koparsa o ülkenin ilerleyemediğini görüyoruz. Sanat sanattan daha üstündür." dedi.

"Şehri soyut alanda çalışan ilk sergi"

Söyleşide, "30. Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu Bir Zamanlar Fraktalı" sergisine de değinildi. Serginin içeriğinden bahseden Akın Ekici, "Böyle bir serginin ilk defa Türkiye’de yapıldığını düşünüyoruz. O şehri soyut alanda çalışan ilk sergi. Biz burada kendi tekniğimizle acaba Kocaeli’nin kültürel ve tarihi varlıklarını nasıl ortaya koyabiliriz dedik. Saat kulesini görünce herkes tanır ama fraktal bir soyutlamayla bir teknik uyguladık. Soyutlamalarla da Kocaeli’deki hayatı anlattık. Renklerle simgeleştirdik. Daha önce saatler Kocaeli’den geçen meridyenle başlatılıyordu. Yani Türkiye’de gün Kocaeli ile başlıyor Kocaeli ile bitiyordu. Biz de eserlerimizde bu gün döngüsünü somut ve soyutlarla renklerin eşliğinde anlattık." diye konuştu.