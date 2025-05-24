Söğüt Müze Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen programa, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ilçe protokolünün değerli üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Söğüt Müze Müdürü Ahmet Çapkun gerçekleştirdi. Ardından Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer kürsüye gelerek, müzelerin bir milletin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki hayati rolüne dikkat çekti.

Kaymakam Tuncer, "Müzeler, sadece geçmişin izlerini taşıyan yapılar değil, aynı zamanda tarihimizin canlı hafızasıdır. Bu anlamlı etkinlikler sayesinde özellikle gençlerimizin kökleriyle bağ kurmasını, zengin tarihimizi daha yakından tanımasını hedefliyoruz," ifadelerini kullandı. Tuncer, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikler, yöresel halk oyunları gösterisiyle renklendi. Katılımcılar, Han Sanat Dönemi Kıyafetleri sergisini ilgiyle gezerken, başarılı çalışmalarından dolayı ödül alan öğrenciler de törende yerini aldı.

Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği uygulamalı arkeolojik kazı çalışmaları ve geleneksel çömlek yapımı atölyeleri, geçmişle etkileşim kurma fırsatı sundu. Ziyaretçiler ayrıca resim sergisini ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sezer Sargıl'a ait etkileyici kılıç sergilerini de yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sikke darbı gösterisi ise tarihe adeta bir yolculuk yapılmasına olanak sağladı.

Rehberler eşliğinde yapılan müze gezisi sırasında katılımcılar, Söğüt ve çevresinden çıkan tarihi eserler hakkında detaylı bilgiler edindi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden bu kadim topraklardan günümüze ulaşan eserler, ziyaretçilerde derin bir hayranlık uyandırdı.

Müzeler Haftası kutlamaları kapsamında Söğüt'te düzenlenen bu anlamlı etkinlik, bölge halkının ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Müzelerin sadece sergileme alanları olmanın ötesinde, bir toplumun kimliğini oluşturan en değerli hafıza mekanları olduğu bir kez daha vurgulandı.