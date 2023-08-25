Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, yarın Bursa'ya gerçekleştireceği ziyaretlerle önemli bir gün geçirecek. Bakan Kacır, şehrin sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarına destek vermek ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinliklere katılacak.

Bursa'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'a ev sahipliği yapacağı etkinlik programı, çeşitli önemli noktalarda gerçekleşecek. Bakan Kacır, günü Bursa'nın teknoloji odaklı sanayi bölgesini ziyaret ederek başlatacak. Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmaların çalışmalarını yakından inceleyecek ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak. Sanayi alanındaki gelişmeleri yerinde görmek isteyen Bakan Kacır, BEYÇELİK ALÜMİNYUM fabrikasını ziyaret edecek. Fabrika turu sırasında üretim süreçleri ve sektördeki yenilikler hakkında bilgi alacak. Bakan Kacır, şehir yönetimiyle iş birliğini artırmak amacıyla Bursa Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Yerel yönetim yetkilileriyle bir araya gelerek kentteki projeler ve stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Çarşı Esnafını da ziyaret edecek

Bakan Kacır, tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ederek çarşı esnafıyla buluşacak. Ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti yetkilileriyle bir araya gelecek. Parti içi konuların yanı sıra şehirdeki politika ve gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.

Bursa'nın sanayi ve teknoloji alanındaki yükselen ivmesine destek verme amacı taşıyan Bakan Kacır'ın bu ziyareti, şehirdeki iş dünyası, yerel yönetimler ve sanayi sektörü temsilcileri için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.