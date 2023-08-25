Endeksa’nın verilerine göre; Türkiye genelinde temmuz ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 109 seviyesinde oldu. Açıklanan verilere göre Temmuz ayında 4 bin 1 adet konut satılan Bursa’da, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 738 TL olurken, bir konuta sahip olmak için gereken ortalama fiyat 2 milyon 394 bin 630 TL olarak belirlendi.

Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 adet konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki aya göre %31, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %17 artış gösterdi. Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir sonuçlara ulaşan Endeksa’nın verilerine göre; Türkiye genelinde Temmuz ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %109 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 706 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 691 bin 780 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu.

KONUT SATIŞLARINDA İSTANBUL İLK SIRADA

Temmuz ayında konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 adet ve %14 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve %5 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %91, ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin 927 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 831 bin 240 TL. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %124 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 16 bin 501 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 145 bin 130 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %111, ortalama konut metrekare satış fiyatı 26 bin 466 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 440 bin 580 TL.

Endeksa verilerine göre, temmuz ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Hatay, Ankara ve Muğla. Hatay’da konut fiyatları son bir yılda %158 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 800 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 417 bin 400 TL, Ankara’da konut satış fiyatlarında değer artışı %123, ortalama konut metrekare satış fiyatı 16 bin 501 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 145 bin 130 TL ve Muğla’da konut satış fiyatlarında değer artışı %112, ortalama konut metrekare satış fiyatı 47 bin 439 TL, ortalama konut fiyatı 6 milyon 261 bin 948 TL.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI %8 ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuz ayında bir önceki aya göre %8 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24 azalış göstererek 14 bin 533 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 31 BİN 641

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10 artarak 31 bin 641 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29 oldu. İlk el konut satışları 2023 ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 azalarak 202 bin 799 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI %35 ARTTI

İkinci el konut satışları temmuz ayında bir önceki aya göre %35, bir önceki yılın aynı ayına göre %20 artış göstererek 77 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71 oldu. İkinci el konut satışları 2023 ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 azalarak 472 bin 528 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARINDA İLK SIRAYI ANTALYA ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki aya göre %7 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29 azalış göstererek 2 bin 801 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 832 konut satışı ile İstanbul, 263 konut satışı ile Mersin izledi.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Konut satış adedi temmuz ayında bir önceki aya göre artış göstererek 100 bin adedin üstüne çıktı, fakat geçen senenin Temmuz ayına göre %17 düşüş görüyoruz. Fiyatlardaki artış ve krediye ulaşımın zor olması konut satış adedindeki düşüşün temel sebepleri olarak öne çıkıyor. Temmuz ayında kredili konut satışları toplam satışların sadece %13’ünü oluşturdu. Fiyat artış oranlarına baktığımızda, 2021 ve 2022 yıllarındaki yüksek artış oranlarının düştüğünü fakat aylık %6-7 seviyesinde devam ettiğini görüyoruz. İnşaat maliyetlerindeki artış ve arz talep dengesizliği devam ettiği sürece önümüzdeki dönemde konut fiyatlarında önemli bir düşüş beklemiyoruz.” şeklinde konuştu.

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