30 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen temel atma törenine Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İlçe protokolü, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı konuşmada, Sarıgazi Mahallesi ve Sancaktepe ilçesine değer katacak inşaların sağlık hizmeti açısından bir çok ihtiyacını giderecek olan Aile Sağlığı Merkezi inşaatının kısa sürede biterek hizmete açılacağının müjdesini verdi. Başkan Yeğin konuşmasında, "Bir yıl önce Sancaktepe için umutla çıktığımız bu yolda, halkımızın güveni ve desteğiyle büyük adımlar attık. Altyapıdan ulaşıma, sosyal yardımlardan kültür-sanat projelerine kadar pek çok alanda değişim ve dönüşüm başlattık. Bu başarıyı tek başımıza değil, hep birlikte başardık. Enerjimizi ve çalışma azmimizi vatandaşlarımıza duyduğumuz sevgiden ve hizmet aşkından alıyoruz. Çalışma azmimize yetersiz kalan mesai saatlerini ortadan kaldırıyor, 24 saatimizi ilçemize adıyoruz.1 yıllık görev süremiz boyunca bu enerji ile ilçemize değer katan birbirinden önemli eserleri halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla 35 projenin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte özellikle Ağustos ayında başta olmak üzere temel attığımız projelerin açılışlarını gerçekleştirip bu kalıcı projeleri Sancaktepe halkının hizmetine sunacağız. Bugün temelini attığımız Aile Sağlığı Merkezi’nin yanında 3 adet daha aile sağlığı merkezimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm engellemelere rağmen halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ise yaptığı konuşmada, "Sevgili Sancaktepeliler bugün burada sizlere kısa sürede önce ziyaret ettiğim tüm İstanbul’un helal oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem Başkanımızın selamlarını iletiyorum. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günler gelip geçecek. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak durmadan temel atarak, açılış yaparak 16 milyon İstanbulluya hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Sarıgazi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı.