Sancaktepe Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlediği özel bir programla ilçedeki Roman vatandaşları bir araya getirdi. Ayazma Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen ve büyük bir coşkuya sahne olan etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de katılarak vatandaşların sevincine ortak oldu.

Sancaktepe'de kültürel zenginliklerin ve toplumsal birliğin vurgulandığı anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Dünya Romanlar Günü Etkinliği kapsamında Ayazma Yaşam Vadisi'nde düzenlenen programda, ilçede yaşayan Roman vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Başkan Alper Yeğin vatandaşlarla buluştu

Etkinliğe katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, alanda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Roman vatandaşlarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Yeğin, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sancaktepe'nin her bir ferdinin eşit ve değerli olduğunu vurgulayan Yeğin, ilçedeki kültürel mozaiğin en önemli parçalarından biri olan Roman toplumunun gününü kutladı. Etkinliğin konser bölümünde ise heyecan doruğa çıktı. Roman müziğinin sevilen isimleri Cihan Serez ve Feride Köse, sahne performanslarıyla Ayazma Yaşam Vadisi'ni dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Hareketli ritimler eşliğinde dans eden Sancaktepeliler, bayram havasında bir gün geçirdi.