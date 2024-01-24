Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarıyer Yenimahallespor transfer döneminde, Mürsel Civelek, Ümitcan Yıldız, Utku Öçalmaz, Sinan Kanat, Emirhan Çolak gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna kattı.

Son 3 sezonda yaşadığı 3 şampiyonlukla dikkatleri üzerine çeken Sarıyer Yenimahallespor, Bölgesel Amatör Ligi’ni de üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. İstanbul ekibi, Kars 36 kulübünden Mürsel Civelek, Dersimspor’dan Ümitcan Yıldız, Feriköy’den Utku Öçalmaz, Reşitpaşa’dan Sinan Kanat ve Balıkesir BŞB takımından Emirhan Çolak ile sözleşme imzaladı.

BAL Ligi’nde bu sezon iddialı bir kadroyla mücadele eden Sarıyer Yenimahallespor’da başkan Emre Yaldız ligin ikinci yarısında tüm puanlara talip olduklarını vurguladı. Başkan Yaldız, "Transfer döneminde güzel bir kadro yaptık. Kadromuza hem genç ve yetenekli hem de oldukça tecrübeli futbolcuları kattık. Takımımıza güvenimiz tam. Sarıyer’i BAL Ligi’nde yakışır şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısında fırtına gibi bir Yenimahalle izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Futbol Şube Sorumlusu Serkan Torun, hedeflerinin orta sıralar olduğunu ifade ederek, “Transferde çok önemli isimleri kadromuza kattık. İkinci yarı çok farklı olacak. Havamız yerinde. Sarıyer’in BAL’da çok iyi bir takımı var. İkinci yarı herkes bizi konuşacak” dedi.

Genel kaptan Sinan Demirci ise iyi hazırlandıklarını belirterek, “Yönetimimiz transferlerle takımımızı daha da güçlendirdi. Sıra futbolcu kardeşlerimizde. Teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Bizim yerimiz üst sıralar. Sarıyer Yenimahallespor güzel işler yapacak" diye konuştu.