Sarıyer’de taksiciler öldüren meslektaşı Yaşar Yanıkyürek için konvoy oluşturup eylem yaptı.

Sarıyer’de dün saat 16.30 sıralarında yabancı uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek için meslektaşları eylem yaptı. Tarabya’dan kornalar eşliğinde konvoy halinde yola çıkan yaklaşık 100 taksici önce Hacıosman Metrosu’nda basın açıklaması yaptı. Ardından Yanıkyürek’in hayatını kaybettiği yere giderek dua etti. Grup taksicilerin zor şartlar altında çalıştığına dikkat çekip dağıldı.

Sarıyerli taksiciler adına konuşan Gökçen Gökberk, “Her gün cepheye savaşa gider ve bir daha dönmeyecekmişiz gibi ailelerimizle vedalaşır olduk. Hiç olmaması gereken insanlık dışı katliamlarla ne yazık ki gündeme gelmekteyiz. Hiçbir çözüm de bulunulmuyor. Emekçiye, işçiye, insana verilen değer bizi derinden üzüyor. Buradan yetkililere tekrar tekrar sesleniyoruz. İşçi ve taksici haklarına da değer verilmesini istiyoruz. Bu olaylara artık sabrımız kalmadı. Biz inanıyoruz ki yeryüzünde kıskanılan yüce Türk milletimiz de bu çığlıklarımıza destek olacaktır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Unutmayalım ki bir insan yalnız ölmez. Ölürken yanında; eşi, çocuğu kardeşi, mahallesi yanı kısacası tüm camiası ölür” diye konuştu.