Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti'nin Irak politikasına yönelik dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Özdağ, AK Parti'nin Irak politikasının kim tarafından belirlendiğine dair soru işaretleri olduğunu belirterek, "AK Parti’nin Irak politikasını Ahmet Davutoğlu mu belirliyor?" diye sordu. Özdağ’ın bu açıklaması, dış politika tartışmalarında yeni bir gündem oluşturdu.

Programda AK Parti'nin Irak'la yaptığı anlaşmalar üzerine yorumlarda bulunan Özdağ, bu politikaların Ahmet Davutoğlu dönemi politikalarının aynısı olduğunu söyledi. Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Irak'la anlaşmanın neden yapıldığına dair açık bir gösterge yok. Bu anlaşmanın tek mantığı var. Telaffuz edilecek bir mantık değil. Programda söylenecek bir mantık değil. Bundan şüphelenen insanların olduğunu biliyorum. İnşallah öyle değildir diyorum. Bu bir boşaltma operasyonu olabilir. Cumhuriyetin politikalarından geri dönme olur. Irakla imzalanan diğer anlaşma olağanüstü önem taşıyor. Anlaşma ile Iraktan askerlerin çekilmesi kabul ediliyor. o zaman pençe operasyonu ne olacak. hani biz ırak kuzeyinde büyük bir bölgeyi kontrol ediyorduk. Orada bir çok şehit verdik. Burası boşaltılıyor mu diye soruyorum."

"ŞART KOŞUYOR"

Özdağ, "Anlaşma Irak merkezli bir internet sitesi tarafından metni yayınlandı. Bu anlaşmanın gizli bölümleri ve eklerinin yayınlanmamasına dair madde olmasına rağmen yayınlandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esad'la görüşelim' diyor. Önce Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulunuyor. Milli Savunma Bakanı, Esad yönetimine, yeni anayasa yapılacak, seçimler yapılacak ve sınır güvenliği sağlanacak diye şart koşuyor. Ben soruyorum: Irak'ta sınır güvenliği sağlandı mı? Iraktan çekilmeyi kabul etmişsiniz. Bakın Cumhurbaşkanı, Esad'la görüşme çağrısı yaparken Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın bu mesajı Şam'la görüşmüyoruz demektir. Benim gördüğüm şu: Son bir aydaki olaylar ve Dışişleri Bakanı'nın açıklaması Davutoğlu'nun görüşüdür. Aynı görüşü Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'ndan duyuyoruz. Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun. Şam ne zaman Türk tarafıyla konuşmaya başlasa karşımızda Davutoğlu'nun fikirleri çıkıyor" dedi.