Seç Market, 29-30 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ve sektörün en önemli temsilcilerini bir araya getiren Perakende Günleri’ne katıldı. Perakende Günleri’nde mağaza tasarımlı Seç Market standı ziyaretçilerden ilgi görürken Seç Genel Müdürü Altan Sekmen de konuşmacı olarak bulundu.

Gıda perakendesi sektöründe esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market, 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Perakende Günleri’ne katıldı. 2001 yılından bu yana düzenlenen ve perakendecilerden AVM’lere, teknoloji firmalarından tedarikçilere 10 bini aşkın sektör temsilcisini bir araya getiren organizasyon, katılımcılara önemli iş fırsatları sağlıyor. Seç Market, fuarda Seç mağazası görünümündeki standıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Organizasyon kapsamında Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen katıldığı oturumda günümüzde modern perakendenin konumundan ve Seç Market’in esnaf dostu iş modeliyle modern perakendeye getirdiği dönüşüm modelinden söz etti.

“Esnaf dostu iş modelimizle perakende sektöründe çok önemli bir rol üstleniyoruz”

Etkinlikte “Esnaf Sıcaklığında Modern Perakende: Yol Gösterici Bir Dönüşüm Modeli” başlığıyla bir konuşma yapan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin en büyük iş dünyası organizasyonlarından biri olan Perakende Günleri’nde pek çok farklı sektörden değerli katılımcıyla bir araya gelmenin, yeni iş fırsatlarını değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seç Market olarak geleneksel esnaf kültürümüzü koruyan iş modelimizle sektörümüzde öncü konumundayız. Seç Market’e dönüşen mahalle esnafı kendi işinin sahibi olmaya devam ederken mağazası modern bir görünüm ve işleyişe kavuşuyor, uygun fiyatlı ürün tedariki sağlıyor. Böylece daha önce organize perakende ile rekabette zorlanan esnaf güçleniyor. Müşteri de geniş ürün çeşitliliğine sahip modern bir mağazada, tanıdığı, bildiği esnaftan, üstelik eskisine göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanına kavuşuyor. Hem esnafın hem de müşterinin yüzü gülüyor. Aynı zamanda Seç bayileri yerel sebze meyveleri sattığı, yerel ürünleri de tedarik ederek raflarına koyabildiği için yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra iki senedir “Gücünle Gülümse” ismiyle kadın girişimci adaylarına yönelik düzenlediğimiz çevrimiçi eğitimlerle kadın girişimciliğini destekliyoruz.

Esnaftan gördüğü ilgiyle her geçen gün büyüyen Seç ekosistemimizde bugün Seç Market’e dönüşen işletme sayımız 2 bin 800’e yaklaştı. Türkiye’deki en büyük ve güçlü bayilik sistemlerinden birine sahibiz. Hedefimiz bu sayıyı her geçen gün artırarak ülkemizin her yerinde hem mahalle esnafını hem ülkemiz ekonomisini güçlendirmek.”