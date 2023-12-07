Önce bayıldı, sonra ayıldı, serumlarla ifadesi alındı. Milyonluk vurgun yapan Seçil Erzan, gözaltına alınmadan 1 gün önce bankada 17 saat boyunca sorgulandı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

ZABITA ARKADAŞI DA YANINDAYDI

9 Nisan 2023'te Çorlu'daki evinden çıkan Erzan, "Ben de mağdurum, 500 bin dolar kaptırdım" diyen zabıta arkadaşıyla birlikte saat 09.30'da banka genel müdürlüğüne geldi. 18'inci kata çıkan Erzan 10 saat içeride kaldı

"SEN BİZİ KORU BİZ SENİ KORUYALIM"

İlerleyen saatlerde "Sen bizi koru, biz seni koruyalım" dediği iddia edilen bankanın genel müdürü de toplantıya dahil oldu. Ateş odada yarım saat kaldı ve çıktı. Ateş'in ardından Erzan'da bankadan ayrıldı.

10 Nisan tarihinde Erzan yine aynı arkadaşı ile bankaya giriş yapıp beklemeden 18'inci kata çıktı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

İddiaya göre Erzan sorgunun ikinci gününde baygınlık geçirdi. Hemen bir hemşire ayarlandı ve elinde serumla birlikte odaya girdi. Erzan'a müdahale eden sağlık görevlisi 40 dakika sonra kattan ayrıldı.

"VİTAMİN VERDİK"

ATV'nin haberine göre Erzan "Beni kolumda serumla sorguladılar" demiş, banka ise buna 'Vitamin verdik' yanıtını vermişti.

"BANKA YÖNETİCİLERİ BENİ ZORLADI"

İddiaya göre bankadaki sorgu 17 saat sürdü. Erzan'ın bankayı olayların dışında bırakan ifadesi ortaya çıkarken emniyetteki ifadesinde ise Erzan tam tersi konuşarak banka yöneticilerinin kendisini zorladığını ifade etti.