Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, beraberindeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı İnegöl Sosyal Hizmet Müdürü Serpil Noyan ile birlikte, 1984 yılında Diyarbakır´da şehit olan Er Erol Memiş, 2017 yılında Bingöl´de şehit olan Piyade uzman çavuş Hüseyin Gencer ve 2016 yılında Hakkari Çukurca´da şehit olan piyade uzman çavuş Yavuz Mete´nin ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerine özel olarak yaptırılan tablolar ile bayrağımızı hediye eden İl Müdürü Erkut Öneş, “Şehit ailelerimize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı sayın Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin selamlarını ilettik. Türk milleti olarak şehitlerimize minnet ve vefa borcumuzu ilelebet ödeyemeyiz. Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bilmelerinizi isterim. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Onların bu vatan için yaptıklarını unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.