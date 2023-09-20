Edirne'nin Keşan ilçesinde, yaklaşık 5 gün boyunca haber alınamayan şehit babası Dursun Korkmaz, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Olaya dair alınan bilgilere göre, Keşanlı Şehit Hakan Korkmaz'ın babası olan 73 yaşındaki Dursun Korkmaz, ailesi ve yakınları tarafından endişeyle aranmaya başlandı. Durumu ciddiye alan yakınları, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi vererek yardım talep etti.

Jandarma helikopteri de kullanılarak havadan yapılan arama çalışmalarına aile üyeleri katıldı. Bu sırada, Dursun Korkmaz'ın aracı Beyendik Kavşağı yakınlarındaki bir koruluk alanda tespit edildi. Aracın çevresinde yapılan incelemede, Dursun Korkmaz'ın cansız bedeni yerde yatarken bulundu.

Hemen olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, maalesef Dursun Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şehit babası Dursun Korkmaz'ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.