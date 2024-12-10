Şehidin, eşine vasiyet ettiği üzere cenaze namazı Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kılındı. 25 yaşındaki Eren Kızıldağ'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının katılımıyla camiye getirildi. Törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ, kardeşleri, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük ve askeri yetkililer de katıldı. Şehidin öz geçmişi okunduktan sonra, cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Taşcı kıldırdı. Namaz sırasında şehidin ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, okunan duaların ardından Kızıldağ'ın naaşı Adana'nın Feke ilçesine defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Kaynak: NTV