Kış mevsimi öncesinde milyonlarca konut abonesini ilgilendiren yeni bir elektrik faturası düzenlemesi gündemde. Halen yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) olan sübvansiyonlu tüketim limitinin, yapılması planlanan değişiklikle 3 bin kWh seviyesine indirilmesi öngörülüyor.

Bu sınırın geriletilmesi, aylık elektrik faturası ortalama 780 TL ve üzerinde gelen birçok konutun artık devlet desteğinden yararlanamayacağı anlamına geliyor.

Limiti aşan aboneler, enerjiyi gerçek maliyetler üzerinden vergilendirilen yüksek katmanlı tarifelerden tüketmek zorunda kalacak.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI: "BU BİR GİZLİ ZAMDIR"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Genel Başkanı Mahir Ulutaş, planlanan limit düşüşünü değerlendirerek uygulamanın fiilen gizli bir zam anlamına geleceğini söyledi. Son 5 yılda dağıtım bedellerinde yaşanan sert yükselişlere işaret eden Ulutaş, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile bölgesel gerilimlerin enerji maliyetlerini artırdığını ve bu yükün vatandaş açısından giderek daha ağır hale geldiğini ifade etti.

YENİ KARAR EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Elektrik dağıtım şirketlerinden alınan veriler doğrultusunda hazırlanan yeni düzenlemenin ekim ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte devlet desteği kapsamındaki abone sayısı belirgin şekilde azalacak.Uzmanlar, özellikle kış mevsiminde dar gelirli ve orta ölçekli ailelerin faturaları ödemekte büyük zorluk yaşayabileceğini belirterek, tüketiciyi ve kamu yararını koruyan sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.