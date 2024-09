Bursa’da Muradiye Külliyesi’ndeki Kanun Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’ya ait türbedeki 598 yıllık İznik çinileri, 2009 yılında kimliği belirsiz kişilerce çalındı. 15 yıldır kayıp parçalar bulunamadığı gibi tahribat oluşturulan alan tamir de edilmedi.

Bursa’da Osmangazi ilçesinde bulunan 598 yıllık Muradiye Külliyesi’nde, 2009 yılında meydana gelen bir hırsızlık sonucu Kanun Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’ya ait türbede duvardaki İznik çinileri çalındı. Aradan geçen 15 yılın ardından paha biçilemez değere sahip kayıp çiniler bulunamadı. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği külliyede Şehzade Mustafa’nın türbesinin tahrip edilmiş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.

Sultan 2. Murad Han, Cem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet, 2. Murad Han’ın oğlu Alaaddin ve Fatih Sultan Mehmet’in eşi Gülşah Hatun’un türbeleri de bulunan Muradiye Külliyesi’nde vatandaşlar tahrip edilen alanın restore edilmesini istiyor.

"Muradiye bir tarih, bize bir mirastır"

Her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği külliyede bu şekilde bir tahribatın yakışmadığını söyleyen Harun Tavlı, "Muradiye Külliyesi, hem İslam hem de Türk tarihi açısından çok önemli bir yer. Muradiye Külliyesi, Osmanlı Tarihi açısından hem Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden önce bütün istişarelerin yapıldığı, 2. Murad’ın metfun bulunduğu Bursa’nın ve Türkiye’nin çok değerli bir külliyesidir. Yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği bir yer. Maalesef Şehzade Mustafa Türbesi’nin içindeki çiniler bir şekilde çalınmış. Bizden sonraki nesile bırakacağımız bu güzel mirasa mutlaka bir restorasyon yapılıp tekrardan yerine koymalarını istiyoruz. Muradiye bir tarih, bize bir mirastır. Her yer ziyaret edilebilir fakat etkilenilecek yerler azdır. Muradiye Külliyesi onlardan bir tanesi. Buraya geldiğiniz zaman hem tarihi hem de görseli ile negatif enerjinizi atarsınız. Turistler buraya geldikleri zaman fotoğraf ve görüntü çeker. O fotoğraf ve görüntüler çekilirken dünyaya tanıtılıyor. Çinilerin olmaması Bursa’mızı, Osmanlı ve İslam tarihi zedeler. Kayıp çinilerin bir an önce restore edilerek, turistlerin istifadesine sunulması ve buradan güzel şekilde ayrılması gerekiyor" şeklinde konuştu.