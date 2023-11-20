Batman'nın Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan çocukların bulunması için AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından çalışmalar başlatılmıştı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 1 yaşındaki A. Güner ve 5 yaşındaki İ. Güner'in cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu.

Çocukların bulunan cesedi şehirdeki özel hastanelere götürüldü. Sel sularına kapılarak kaybolan 3'ncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Batman'da taşkın ve sel neticesinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı.