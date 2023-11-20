Bursa'da geçtiğimiz şubat ayında, eczacı kalfası Serdar Ergun'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un 16 BT 773 plakalı otomobilinin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin irtibata geçtiği İstanbul polisi, Büyükçekmece'de otomobili durdurup, sürücü koltuğundaki Ahmet Burak Demir'i gözaltına aldı. Araçtaki aramada 1 tabanca ile Serdar Ergun'un battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

EV ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda Serdar Ergun'u öldürdüğünü itiraf eden Demir, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da 3 gün önce öldürdüğünü, balta ile vücudundan ayırdığı kafasını ise buzdolabına koyduğunu dile getirdi.. Ahmet Burak Demir'in Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu'nun da cansız bedenini buldu. Demir'in evdeki köpeğinin de öldürdüğü tespit edildi. İşlemlerinin ardından Bursa'ya getirilerek, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Demir, cinayetleri işlediğini kabul ederken, Kutlu'nun köpeğini ise öldürmediğini söyledi.

HER İKİ CİNAYET İÇİN AYRI DAVA AÇILDI

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Burak Demir hakkında, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmek suçundan, her 2 maktul için ayrı dava açıldı. Demir hakkında Ergün ve Kutlu'yu öldürdüğü gerekçesiyle birer kez olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Murat Kutlu'nun köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle de Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1200 TL ceza istendi. Demir hakkında, ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı.

Ahmet Burak Demir'in eczası kalfası Serdar Ergun'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, geçen günlerde görüldü.

'SİLAHI BANA VERİP, 'MURAT'I ÖLDÜR' DEDİ'



Demir'in, Murat Kutlu cinayetine ilişkin yargılanmasına da Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Demir, duruşmaya, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ile maktul Murat Kutlu'nun kardeşi şikayetçi Kurtuluş Kutlu da duruşma salonunda hazır bulundu.



Hakkındaki suçlamaları kabul eden, ancak Murat Kutlu'nun köpeğini öldürmediğini söyleyen Demir, kendisini cinayete ise mahallede berber olan Ersin K.'nin azmettirdiğini öne sürerek şu ifadelere değindi: "Cinayet sırasında benim yanımda Ersin K. diye biri vardı. Ersin ile Murat arkadaştı. Araları bozuktu. Aralarında husumet meydana geldi ve hasım oldular. Bir gün öncesinde dükkanında konuştuğumuz Ersin bana, Murat'ı öldüreceğini söyledi. Ersin, benim de Murat ile husumetli olduğumu biliyordu. Silahı bana Ersin K. verdi, 'Silahı al, Murat'ı öldür' dedi"

'ARABAMI GASBEDİP, BANA ŞİDDET UYGULADILAR'

Mahalledeki ofisinde elektronik ürünler sattığını, Murat Kutlu ve Ersin K. ile bu sayede tanıştıklarını söyleyen Demir, Kutlu ile Ersin K.'nin, annesi ve üvey babası adına kayıtlı otomobilini gasbettiklerini ve polise gitmemesi için kendisini tehdit ettiklerini söyledi. Berber dükkanının arkasında bulunan odada, 15 gün boyunca kilitli tutulduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Demir, bu yüzden Kutlu ile arasında husumet olduğunu öne sürerek, "Murat Kutlu'nun bana yaptığı şeylerin tümü gözümün önüne geldi. Eve çıktığımda bir süre birlikte oturduk. Murat alkol aldığı için kendisini kaybetti, uyuşturucu da kullanıyordu. Silah çekip kafasına dayadı. 'Bu dünyadan gidersem tek gitmem sen de gelirsin. Sana bir şey yapmazsam ailene, çocuğuna yaparım' dedi. Arkası dönüktü. Bir boşluğunu yakaladım, yüzünü döndüğünde 3 el ateş ettim. Ertesi gün balta aldım, baltayı Ersin'in dükkanına bıraktım. Ersin bana cesedi parçalamamı söylemişti. Kafasını buzdolabına, vücudunu da balkona koydum. Ersin'in yanına geldim. 'Parçaladın mı?' dedi, ben de 'Parçaladım' dedim. Ersin K.'nin de benimle birlikte yargılanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



Psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve 10 yıldır tedavi gördüğünü belirten Demir, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Demir'in daha önce tedavi gördüğü Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden evrakının istenmesine ve tutukluk halinin devamına, Ersin K. hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.